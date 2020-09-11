Photo : YONHAP News

قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إن حكومة سيول تأمل في استئناف تشغيل مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في أسرع وقت ممكن، وإعادة بناء قناة للاتصال بينهما.وأضاف المتحدث باسم الوزارة "يوه سانغ كي" اليوم الاثنين في رده على سؤال حول موقف الحكومة بشأن الذكرى الثانية لإنشاء مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة كيسونغ، أنه من المؤسف أن تعليق تشغيل مكتب الاتصال تسبب في عدم وجود قناة أساسية للاتصال بين الكوريتين.وكان هذا المكتب قد تم افتتاحه يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر من عام 2018، بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين الكوريتين ضمن بيان "بان مون جوم" الصادر يوم السابع والعشرين من أبريل عام 2018 في أعقاب القمة الأولى بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقامت كوريا الشمالية بتدمير المكتب يوم السادس عشر من شهر يونيو الماضي احتجاجا على إرسال منشورات مناهضة لها من قبل منشقين كوريين شماليين يقيمون في كوريا الجنوبية.