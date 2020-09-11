النيابة تبدأ التحقيق مع ابن وزيرة العدل

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استدعى مكتب الادعاء الإقليمي في شرق سيول أمس الأحد ابن وزيرة العدل "تشو مي إيه" المعروف باسم عائلته "صو" لإجراء تحقيقات في مزاعم حصوله على معاملة تفضيلية من أجل تمديد إجازته في أثناء خدمته العسكرية في عام 2017، وذلك بعد مرور حوالي 8 أشهر من تلقي النيابة شكوى تتعلق بهذا الموضوع.وتتضمن الاتهامات الموجهة إليه عدم رجوعه إلى المعسكر بعد انتهاء إجازته الصحية الثانية في شهر يونيو من عام 2017، حيث طلب تمديد إجازته عن طريق ضابط من وحدة أعلى.وبهذا الخصوص، قال جندي سابق كان في الخدمة في ذلك الوقت إنه اتصل هاتفيا بــ"صو" للتعرف على السبب في عدم رجوعه إلى المسعكر بعد انتهاء إجازته الصحية، وأن "صو" قد وعد بالعودة إلى المعسكر، لكنه لم ينفذ الوعد، واتصل به بعد ذلك ضابط من وحدة أعلى، وأخبره بأنه تم تمديد إجازة "صو".لكن ابن الوزيرة نفى ما ادعاه الجندي السابق، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اتصال هاتفي من ذلك الجندي.وقال مكتب الادعاء إنه استدعى يوم السبت الماضي المساعد السابق للوزيرة "تشو"، بعد أن قام بإجراء تحقيقات مع عدد من الممسؤولين العسكريين ذوي الصلة بمزاعم المعاملة التفضيلية التي حصل عليها ابن الوزيرة.