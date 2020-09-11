ترامب يحث كيم جونغ أون على التخلى عن 5 مرافق نووية في قمة هانوي الثانية

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تبين أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حث الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على التخلى عن 5 مرافق نووية للتوصل إلى صفقة كبرى بينهما.وكان الزعيم الشمالي قد عرض على الجانب الأمريكي اقتراحا بالتخلى عن مرفق "يونغ بيون" النووي فقط مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن كتاب "الغضب" الذي ألفه الصحفي الأمريكي "بوب وودوارد" وسيتم نشره الأسبوع القادم، أن "ترامب" دعا "كيم" إلى "رفع الثقل النووي عن كتفيه".وأضافت الوكالة أن "كيم" رفض تقديم تنازلات إضافية، وبالتالي ترك "ترامب" مكان انعقاد القمة قائلا إن "كيم" غير مستعد للمفاوضات.وأشار الصحفي "وودوارد" في كتابه إلى أن "كيم" كشف لـ"ترامب" عن أسرار قتله لزوج عمته "جانغ سونغ تيك" قبل 7 سنوات، وأخبره أنه قطع رأس "جانغ"، وعرضها على كبار المسؤولين الكوريين الشماليين.