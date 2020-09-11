واشنطن تتهم 4 أفراد بمخالفة العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

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وجهت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة الماضي اتهامات لـ4 أفراد بمخالفة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن مكتب الادعاء في واشنطن وجه الاتهام لكل من "لي جونغ تشول" الكوري الشمالي وابنته "لي يو كيونغ" والماليزي "غان تشي ريم" الذين تورطوا في مساعدة الكوريين الشماليين على شراء مواد محظورة من خلال مداولة أموال غير شرعية عن طريق شركة وهمية منذ عام 2015، بالإضافة إلى موظف كوري شمالي سابق في شركة "زي تي إي" الصينية لأدوات الاتصالات.وكان "لي جونغ تشول" قد تم القبض عليه بتهمة تورطه في اغتيال "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في مطار كوالالمبور بماليزيا عام 2017، ثم تم الإفراج عنه لاحقا.ومن ناحية أخرى قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "لي جونغ تشول" قد تم طرده من ماليزيا بعد الإفراج عنه، لكنه ظل يمارس نشاطه في ماليزيا من خلال تمويه هويته.أما الموظف الكوري الشمالي السابق في شركة "زي تي إي" الصينية فقد اتهمته وزارة العدل الأمريكية بإنشاء شركة وهمية في الصين، ليتم من خلالها إرسال التلفونات المحمولة التي أنتجتها الشركة الصينية وأدوات الاتصالات الأخرى إلى كوريا الشمالية، وقد قام بإرسال 15 مليون دولار إلى كوريا الشمالية خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2016.