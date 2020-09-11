سيول تؤكد على أهمية استئناف الحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة

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أكدت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" على أهمية استئناف الحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة.جاء ذلك خلال مشاركة "كانغ" في المنتدى الإقليمي لدول آسيان الـ27 الذي استضافته فيتنام عبر الإنترنت يوم السبت الماضي.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنه تم في هذا المنتدى تبادل الآراء حول القضية النووية لكوريا الشمالية، والنزاعات في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى سبل الاستجابة لجائحة كورونا.كما أكدت الوزيرة "كانغ" أن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تستمر في بذل جهودها الدبلوماسية من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.وقالت إن التعاون بين الكوريتين يعد حجر الزاوية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وقدمت شرحا للمشاركين عن الجهود التي تبذلها حكومة سيول لتعزيز العلاقات بين الكوريتين في مجالات الحجر الصحي والغابات والتقنية الزراعية.ودعت الوزيرة "كانغ" الدول المشاركة في المنتدى إلى دعم الجهود المبذولة لاستئناف الحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة من أجل حل القضية النووية لكوريا الشمالية بالوسائل السلمية.ومن جانبه لم يبد السفير الكوري الشمالي لدى إندونيسيا، الذي يرأس أيضا مكتب تمثيل كوريا الشمالية لدى رابطة آسيان، "آن كوانغ إيل"، أي رد فعل مباشر خلال مشاركته في المنتدى على تصريحات الوزيرة الكورية الجنوبية "كانغ".