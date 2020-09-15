استمرار الخلافات بين الأحزاب السياسية حول الميزانية الإضافية

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استمرت الخلافات بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي بين عدد من القضايا، وعلى رأسها الميزانية الإضافية، وذلك وفي الوقت الذي تهدف فيه الحكومة إلى إقرار قانون الميزانية التكميلية الرابعة بحلول نهاية هذا الأسبوع. ووفقا لمسؤولي الحزب الحاكم، قام زعيم التكتل البرلماني للحزب "كيم تيه نيون" بزيارة إلى نظيره في حزب "سلطة الشعب" المعارض "جو هو يونغ" يوم أمس الاثنين، في مسعى للحصول على تعاون الحزب المحافظ لتمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية خلال الجلسة البرلمانية العامة يوم الجمعة، وتوزيع مدفوعات الإغاثة الإضافية قبل عطلة تشوسوك التي ستبدأ أواخر هذا الشهر. ومن جانبه، قال "جو" إن تمرير مشروع القانون سيكون صعبا ما لم تقم الكتلة الحاكمة باستخدام جزء من الميزانية الإضافية لتوفير تخفيضات قدرها 20 ألف وون في رسوم الاتصالات لمرة واحدة لكل مواطن يزيد عمره عن 13 عاما من أجل تخفيف التأثيرات المالية للوباء الذي طال أمده. وبذلك لم يتم حتى الآن تحديد موعد تمرير خطة الميزانية الإضافية البالغ حجمها 7,8 تريليون وون والتي تهدف أساسا إلى مساعدة الفئات الأكثر تضررا، بمن في ذلك التجار الصغار والعاملون لحسابهم الخاص. ومن المعروف أيضا أن قادة الحزبين الحاكم والمعارض قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية الأخرى المعلقة، مثل إنشاء وحدة تحقيق مستقلة لمكافحة الفساد من قبل كبار المسؤولين.