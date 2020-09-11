العقوبات الأمريكية تقطع إمدادات الرقائق عن هواوي

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بدءا من اليوم الثلاثاء، لن تستطيع شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا شراء الرقائق من الشركات الأجنبية، بموجب العقوبات الأمريكية الجديدة.وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في الشهر الماضي عن عقوبات جديدة تقيد أي شركة أجنبية لأشباه الموصلات من بيع رقائق تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية، إلى شركة هواوي الصينية دون الحصول أولا على ترخيص للقيام بذلك.ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات الأخيرة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، إلى قطع وصول هواوي إلى الرقائق الحيوية والمتقدمة من أجل المنتجات الرئيسية مثل الهواتف الذكية، مما يوجه ضربة قوية للشركة عملاقة التكنولوجيا الصينية، والتي تخطط للاستمرار في الوقت الراهن من خلال الرقائق الموجودة مخازنها، حتى ترفع الولايات المتحدة العقوبات.وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات مختلفة على هواوي بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وزعمت واشنطن أنه يمكن استخدام منتجات هواوي للتجسس على المواطنين الأمريكيين، على الرغم من أن هواوي نفت مرارا وتكرارا أن معداتها ومنتجاتها يمكن أن تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.