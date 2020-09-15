الولايات المتحدة توافق على النظر في حوار التحالف الجديد

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وافقت على "التفكير بإيجابية" في مسألة إطلاق قناة حوار ثنائي جديدة مع كوريا الجنوبية لمناقشة قضايا التحالف بين البلدين.وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة يونهاب للأنباء، أمس الاثنين، إن نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" ونائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون"، قد اتفقا على أنه يتوجب على الحكومتين مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز التحالف. وأضاف المتحدث أنه من أجل تحقيق هذه الغاية اقترح نائب الوزير "تشيه" إجراء حوار حول التحالف الثنائي، وقد وافق نائب الوزير "بيغون" على النظر في هذا المقترح بشكل إيجابي.وكان الجانبان قد أجريا محادثات وجها لوجه يوم الخميس الماضي في واشنطن، بعد الاجتماع، قالت وزارة الخارجية في سيول إن الجانبين اتفقا على إنشاء "حوار التحالف"، وهو هيئة تشاور على مستوى العمل بين المسؤولين على مستوى مدير من وزارتي خارجية البلدين. ومع ذلك، لم تذكر وزارة الخارجية الأمريكية هذه القضية في بيان صحفي ذي صلة، مما أثار تكهنات بأن البلدين الحليفين لديهم خلافات بشأن هذه المسألة.