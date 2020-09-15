انخفاض أسعار الصادرات الكورية للمرة الأولى خلال 4 أشهر في أغسطس

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تراجعت أسعار صادرات كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أربعة أشهر في شهر أغسطس الماضي بسبب ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، انخفض مؤشر أسعار الصادرات مقوّما بالعملة المحلية، بنسبة 0,2% في أغسطس مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق. وقال التقرير إن هذا الانخفاض كان الأول منذ أن ارتفع المؤشر خلال ثلاثة أشهر متتالية منذ مايو.وبالمقارنة مع العام السابق، انخفض المؤشر بنسبة 6,8% مسجلا انخفاضا للشهر الخامس عشر على التوالي مع الانخفاض السنوي.وأوضح مسؤول في البنك المركزي الكوري أن أسعار التصدير تراجعت الشهر الماضي مع زيادة قيمة الوون مقابل الدولار وانخفاض أسعار أشباه الموصلات. كما انخفض مؤشر أسعار الواردات أيضا بنسبة 1,1% على أساس شهري في أغسطس على الرغم من انتعاش أسعار النفط.