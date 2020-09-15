زعيم كوريا الشمالية يثني على الجيش لإعادة بناء ما دمرته الأعاصير

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قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة إلى إحدى المناطق التي تم إعادة إعمارها بعد الأضرار التي لحقت من الإعصار الأخير الذي ضرب شبه الجزيرة الكورية، حيث أشاد بالجيش لمساهمته في إعادة الأعمار.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التابعة للدولة، اليوم الثلاثاء، إن كيم زار منطقة "جانغ بوك ري" في مقاطعة شمال "هوانغ هيه"، التي تقع إلى الجنوب من العاصمة بيونغ يانغ، والتي ضربتها أمطار غزيرة بسبب إعصار "بافي" الشهر الماضي.وأجرى الجيش الشعبي الكوري الشمالي أعمال إعادة الإعمار في المنطقة بأمر من كيم. وقام كيم بجولة في المنطقة الريفية حيث أشار إلى أن الجيش أزال جميع آثار الكارثة الطبيعية في وقت قصير، مشيدا بالجيش لوطنيته وتفانيه وعمله الجاد.وخلال الزيارة، التي تعد أحدث زيارة يقوم بها كيم إلى المناطق التي ضربتها الأعاصير في البلاد، رافق الزعيم الكوري الشمالي عددٌ من كبار المسؤولين، بمن في ذلك "تشيه ريونغ هيه" النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدولة.