كوريا تسجل أقل من 100 إصابة محلية المصدر لليوم الثالث على التوالي

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 106 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 22 ألفا و391 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الـ106 الجديدة: 91 حالة محلية المصدر، منها 32 حالة في سيول، و31 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و8 حالات في مدينة إنتشون، و4 حالات في مدينة بوسان، و3 حالات في كل من مقاطعتي جنوب تشونغ تشُنغ وجيجو، وحالتان في مدينة ديجون ومقاطعتيْ شمال تشونغ تشنغ وجنوب كيونغ سانغ، وحالة واحدة في كل من مدينة كوانغ جو ومقاطعات كانغ وان وشمال تشولا وشمال كيونغ سانغ.وبهذا، يكون قد تم تسجيل أقل من 200 حالة إصابة جديدة لـ13 يوما متتالية، وأقل من 100 حالة إصابة جديدة محلية المصدر لليوم الثالث على التوالي.وبلغ عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 367 حالة وفاة حتى الآن.