بنك التنمية الآسيوي يتوقع انكماشا للاقتصاد الكوري بنسبة 1% هذا العام

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أبقى بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري عند مستوى سالب 1% دون تغيير لهذا العام، فيما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لمعظم الاقتصادات النامية في آسيا.جاء ذلك في تقرير معدل صادر عن البنك اليوم اللثلاثاء حول توقعاته للوضع الاقتصادي في منطقة آسيا لهذا العام، حيث توقع أن ينكمش متوسط معدل النمو الاقتصادي لـ45 دولة عضوا في البنك بنسبة 0.7%.وجاء ذلك بعد أن قام البنك بتخفيض توقعاته من 2.2% في شهر أبريل إلى 0.1% في شهر يونيو الماضي.وتوقع بنك التنمية الآسيوي أيضا أن ينكمش الاقتصاد الهندي بنسبة 9%، وهي أكبر من توقعاته السابقة في أبريل الماضي البالغة سالب 5%.كما خفض البنك توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي للفلبين بنسبة 3.5% ليصل إلى سالب 7.3%، ولفيتنام بنسبة 2.3% لينخفض إلى مستوى 1.8%، بينما أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي للصين وتايوان عند 1.8% و0.8% على التوالي.وتوقع البنك الآسيوي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري للعام القادم إلى 3.3%، فيما يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي للـ45 دولة عضوا فيه إلى 6.8%.