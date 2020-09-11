الحكومة الكورية تسعى لتوفير لقاح مضاد لكورونا يكفي لـ60% من السكان

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تسعى الحكومة الكورية الجنوبية إلى توفير كمية من لقاح مضاد لفيروس كورونا عبر شرائه من الخارج، بحيث يكفى لتطعيم 30 مليون شخص، أي حوالي 60% من إجمالي عدد سكان البلاد.كما تخطط الحكومة لتوفير المزيد من اللقاح على مراحل ليتم من خلاله تطعيم جميع السكان.وجاءت هذه الخطة في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون"، تم فيه بحث القضايا المتعلقة باستيراد لقاح فيروس كورونا قبل انتهاء تطوير اللقاحات الكورية.وبموجب هذه الخطة، ستقوم الحكومة باستيراد كميات من اللقاح تكفي لتطعيم 10 ملايين شخص من خلال الانضمام إلى برنامج توفير اللقاحات العالمية "كوفاكس"، ولقاحات أخرى من الشركات العالمية تكفي لـ20 مليون شخص.وسبق وأن تقدمت الحكومة الكورية ببيان حول نيتها الانضمام إلى عضويةالتحالف العالمي للقاحات والتحصين يوم الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي من أجل المشاركة في برنامج توفير اللقاحات العالمية، "كوفاكس".وستقوم الحكومة بالدفع المسبق لثمن اللقاحات يوم التاسع من أكتوبر القادم، بعد تقديم طلب رسمي للانضمام إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين يوم الجمعة القادم.وكانت الحكومة الكورية قد كشفت عن خطة لتقديم دعم مالي للشركات الكورية الثلاث التي تقوم حاليا بتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، ومن بينها شركة "إس كي بايو ساينس".