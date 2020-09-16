تصادم بين الحكومة وحزب المعارضة حول سياسات كوريا الشمالية

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نفى وزير التوحيد "لي إين يونغ" بشدة اتهامات حزب "سلطة الشعب" المعارض الرئيسي المحافظ بأنه ينتهج سياسات موالية لكوريا الشمالية. وخلال جلسة استجواب برلمانية أمس، ضغط عضو البرلمان عن الحزب المعارض "بارك جين" على الوزير "لي"، متسائلا عما إذا كان يعتقد أن وضع كوريا الجنوبية كرهينة للأسلحة النووية لكوريا الشمالية هو سلام حقيقي في شبه الجزيرة الكورية.ورد الوزير موجها سؤالا للنائب المعارض عما إذا كان يعتقد أن كوريا الجنوبية أسيرة للأسلحة النووية الكورية الشمالية. واتهم النائب "بارك" الوزير "لي" بأنه ملتزم تماما بمساعدة كوريا الشمالية بينما يتجاهل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون الدولي بشأن قضايا كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن هناك مزاعم بأن الوزير "لي" لم يتخل حتى الآن عن الآراء المعادية لأمريكا منذ سنوات دراسته الجامعية كناشط في الثمانينيات. ومع الاعتراف بمسيرته كناشط، نفى "لي" أنه لا يزال يحمل مثل هذه الأفكار كوزير، وانتقد النائب المعارض لأنه وصفه على هذا النحو بلا أساس.