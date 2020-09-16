وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تزور فيتنام

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من المقرر أن تزور وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" فيتنام غدا الخميس لإجراء محادثات هناك حول التعاون في الاستجابة لوباء كورونا-19، والقضايا الثنائية الأخرى.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إن كانغ ستتوجه إلى هانوي يوم الخميس حيث تخطط لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الفيتنامي "فام بنه مينه" في اليوم التالي.وسوف تكون كانغ أول وزير خارجية يزور فيتنام وسط وباء كورونا.وقالت الوزارة إن الجانبين سيناقشان التعاون في التصدي لفيروس كورونا وسبل تعزيز علاقات المشاركة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية. وخلال المحادثات، من المتوقع أيضا أن تسعى كانغ لإقناع الحكومة الفيتنامية بإنشاء نظام دخول سريع للرحلات الأساسية لرجال الأعمال الكوريين.وخلال الرحلة التي تستغرق يومين، ستقوم كانغ بزيارة مجاملة لرئيس الوزراء "نجوين شوان فوك" وتلتقي بأعضاء الجالية الكورية في فيتنام.