النيابة تستكمل مداهمة وزارة الدفاع

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استكمل وكلاء النيابة العامة عملية تفتيش وزارة الدفاع أمس الثلاثاء، في مداهمة تستهدف تقصي الحقائق فيما يتعلق بالتهامات الموجهة إلى وزيرة العدل "تشو مي إيه" بأنها استخدمت نفوذها لكسب خدمات لابنها خلال خدمته العسكرية.وانتهت المداهمة في حوالي الساعة 8 مساء، بعدما استمرت ثماني ساعات. وقام مكتب المدعي العام لمنطقة شرق سيول، الذي يتعامل مع القضية، بإرسال محققين إلى مكتب المفتش العام بالوزارة بالإضافة إلى قسم المعلومات الحاسوبية ومكتب الشؤون المدنية.كما تم الانتهاء من مداهمة ذات صلة بنظام المعلومات بالجيش على المقر العسكري في "غيه ريونغ ديه" في مدينة "غيه ريونغ" بوسط البلاد.ويُشتبه في أن وزيرة العدل استخدمت نفوذها للحصول على إجازة طويلة لابنها، بعد جراحة في الركبة أجريت له في عام 2017 عندما كانت رئيسة الحزب الديمقراطي الحاكم. وفي مداهمة أمس الثلاثاء، قام وكلاء النيابة بمصادرة سجلات هاتفية من خادم الكمبيوتر الرئيسي للوزارة فيما يتعلق بمكالمة لتمديد الإجازة لابن الوزيرة "تشو".