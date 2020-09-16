منظمة التجارة العالمية تقول إن واشنطن انتهكت قواعد التجارة مع الصين

Photo : KBS News

قضت منظمة التجارة العالمية بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2018 على البضائع الصينية تنتهك قواعد التجارة الدولية، وهو ما يمثل ضربة للحرب التجارية التي تشنها إدارة "دونالد ترامب" ضد الصين.وأوضح تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، وتقارير وسائل إعلام أخرى، قالت منظمة التجارة العالمية أمس الثلاثاء إن واشنطن خالفت اللوائح العالمية في عام 2018 عندما فرضت أكثر من 234 مليار دولار رسوما على عدد كبير من السلع الصينية.وقالت لجنة مؤلفة من ثلاثة من خبراء التجارة في منظمة التجارة العالمية، إن الولايات المتحدة لم تقدم دليلا على أن مزاعمها بشأن قيام الصين بسرقة التكنولوجيا، والتي بررت بها فرض الرسوم الجمركية.ووصف تقرير وكالة أسوشييتد برس هذا الحكم بأنه الأول من نوعه الذي يصدر عن منظمة التجارة العالمية ضد سلسلة من التعريفات الجمركية عالية المستوى التي فرضتها إدارة ترامب على عدد من البلدان.