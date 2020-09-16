3.6% انخفاضا في استهلاك الطاقة في كوريا خلال النصف الأول من هذا العام

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انخفض استهلاك الطاقة في كوريا الجنوبية بشكل حاد في النصف الأول من هذا العام بسبب التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا-19.ووفقا لتقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة الكوري اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد112,6 مليون طن مكافئ من النفط في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 3,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الانخفاض الحاد في أعقاب انخفاض بنسبة 0,6% على أساس سنوي لعام 2019 بأكمله، والذي كان أول انخفاض سنوي منذ عشر سنوات. وقد انخفض الاستخدام الصناعي للطاقة، الذي يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الاستهلاك، بنسبة 2,3% على أساس سنوي، ليصل إلى 68,8 مليون طن مكافئ في النصف الأول.ويذكر أن استهلاك الطاقة يعتبر مؤشرا على الاقتصاد الحقيقي، وهو يتغير تبعا للنمو الاقتصادي للدولة.وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية بنسبة 1,3% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع الثلاثة أشهر السابقة، ثم انكمش بنسبة 3,2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني.