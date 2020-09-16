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السياسية

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بمواصلة التعاون مع الصين

Write: 2020-09-16 11:11:58

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بمواصلة التعاون مع الصين

Photo : YONHAP News

تعهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بمواصلة تطوير العلاقات الودية بين بلاده والصين. جاء ذلك في رسالة بعث بها "كيم" إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ".
وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، أن "كيم" بعث بهذه الرسالة إلى "شي"، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الصيني في وقت سابق بمناسبة الذكرى الـ72 على تأسيس كوريا الشمالية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" تعهد ببذل قصارى جهده للتعاون مع الرئيس "شي" لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في كفاحهما المشترك للدفاع عن الاشتراكية.
وقال "كيم" في الرسالة إن الدعم الثابت من قبل الرئيس "شي" والحكومة والشعب الصيني يوفر تشجيعا كبيرا لشعب وحكومة كوريا الشمالية، خاصة في الوقت الذي يتم فيه التحضير للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس حزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ.
كما هنأ "كيم" الرئيس "شي" والحزب الشيوعي الصيني على النجاح في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
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