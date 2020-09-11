مسلسل كي بي إس عندما تتفتح زهور الكاميليا يفوز بـ5 جوائز

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فاز المسلسل الكوري "عندما تتفتح زهور الكاميليا" الذي أنتجته قناة كي بي إس رقم 2، بـ5 جوائز في حفل سيول لتوزيع جوائز الدراما لعام 2020.وفي الحفل الذي تم بثه بواسطة إذاعة "إم بي سي" في الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، فازت الممثلة "كونغ هيو جين" بطلة المسلسل بجائزة أفضل ممثلة، بينما فازت كاتبته "إيم سانغ تشون" بجائزة أفضل كاتبة. وبالإضافة إلى ذلك، فاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسلات هالليو الدرامية، وفاز بطل المسلسل "كانغ ها نول" بجائزة أفضل ممثل لمسلسلات هاليو الدرامية، والفنان "بونتشي" الذي غنى الأغنية الرئيسية للمسلسل بعنوان "مثل بطل في فيلم" بجائزة أفضل موسيقى للمسلسلات.أما الفائز بالجائزة الكبرى لحفل هذا العام فقد كان المسلسل البرازيلي بعنوان "أيتام أمة".وتم اختيار المسلسل الأمريكي "قطار الثلج" الذي تمت إعادة إنتاجه باستخدام الفيلم الأصلي الكوري الذي أخرجه المخرج "بونغ جون هو"، والمسلسل الدرامي الفلبيني "أحفاد الشمس" الذي تم إعادة إنتاجه بالمسلسل الأصلي الكوري الذي أنتجته الكي بي إس ليسجل نسبة مرتفعة من المشاهدة، كأكثر المسلسلات الدولية انتشارا بين مشاهدي البرامج التلفزيونية في جميع أنحاء العالم.