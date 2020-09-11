الحزب الكوري الحاكم يهنئ اليابان بانطلاق حكومة سوغا

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قدم "لي ناك يون" زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية تهنئة بمناسبة انطلاق مجلس وزراء ياباني جديد بقيادة "يوشيهيدي سوغا"، حيث أعرب عن أمنياته بالتوفيق، وأيضا بتحسن العلاقات الكورية اليابانية.وقال لي في اجتماع للجنة العليا للحزب الحاكم عقد اليوم إنه كان قد التقى برئيس الوزراء الجديد سوغا عندما كان يشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء، في شهر أكتوبر من العام الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث اتفق معه على بذل الجهود من أجل تحسين العلاقات بين البلدين، وأنه يريد أن يتلقي به مجددا في الوقت المناسب.كما أشار لي إلى أن وزيرة التجارة الكورية "ليو ميونغ هي" ترشحت لمنصب الأمين العام القادم لمنظمة التجارة العالمية، وطالب فريق العمل الحكومي الداعم لها ببذل أقصى الجهود لتفوز بهذا المنصب.تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية ينتخب بأسلوب إجماع الدول الأعضاء في الواقع وإذا اعترضت دولة معينة على مرشح معين فلن يمكن انتخابه بسهولة.وقد سبق لوسائل الإعلام اليابانية أن أعربت عن القلق من إمكانية صدور قرارات لا تصب في صالح اليابان فيما يتعلق بالنزاعات التجارية بين كوريا واليابان، وذلك في حالة تولي الوزيرة الكورية منصب الأمين العام الجديد.أما الحكومة اليابانية فلم تعلن بعد عن موقف رسمي من الوزيرة الكورية. وقال "كاجي ياما" وزير الاقتصاد والصناعة الياباني في مؤتمر صحفي في شهر يوليو الماضي إنه من المهم انتخاب أمين عام قادر على ممارسة القيادة في ظل مهام المنظمة التراكمية بما في ذلك التعامل مع جائحة كورونا وإصلاحات المنظمة، موضحا أن اليابان ترغب في المشاركة الفعالة في عملية الانتخاب من هذا المنظور.