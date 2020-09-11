الحكومة تحذر من التجمعات في عيد التأسيس الوطني

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن مركز التعامل مع الأوبئة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد بلغ 113 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات التراكمية إلى 22 ألفا و504 حالة.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 105 حالات محلية المصدر، و8 حالات بين الوافدين من الخارج.وأشار التقرير إلى أن الحالات المحلية مازالت تتركز في منطقة العاصمة الكبرى، حيث بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة فيها 49 حالة خلال يوم أمس.ومن ناحية أخرى، أعدت السلطات الصحية خطة للتعامل مع التجمعات التي ينتظر أن تنظمها بعض الجماعات المدنية في عيد التأسيس الوطني، وحذرت من حدوث حالات إصابة جماعية، حيث أبلغت الشرطة بحظر 87 تجمعا سيضم كل منها أكثر من 10 أشخاص أو سيقام في مناطق الحظر.وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة الكورية إلغاء نظام الإعفاء من رسوم المرور على الطرق السريعة خلال إجازة عيد تشوسوك القادم من أجل الحد من السفر وبالتالي الحد من انتشار العدوى، حيث تستهدف منع المواطنين من العودة إلى قراهم في ظل القلق من انتشار فيروس كورونا نتيجة لتنقل الكثير من المواطنين الكوريين في مختلف أنحاء البلاد.