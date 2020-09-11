انطلاق أعمال مجلس الوزراء الياباني الجديد اليوم

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تنطلق اليوم أعمال مجلس الوزراء الياباني الجديد بقيادة "يوشيهيدي سوغا" الذي يصف نفسه بأنه وريث مبادئ رئيس الوزراء المستقيل "شينزو آبيه".ومن المتوقع أن يتم انتخاب سوغا، الذي كان يشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء، ثم تم انتخابه زعيما للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في تصويت برلماني سيجرى بعد ظهر اليوم ليكون رئيس الوزراء رقم 99 في اليابان.تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم الياباني يمتلك أكثر من نصف عدد مقاعد مجلسيْ الشيوخ والنواب، مما يؤكد احتمال فوزه.وبعد التصويت البرلماني، سيعقد سوغا مباحثات مع "ياماكوتشي ناسو" زعيم حزب العدالة وشريكه في التحالف، ثم يعلن عن قائمة بأسماء الوزراء الجدد.وبعد أن يحصل سوغا على خطاب تعيين من قبل ملك اليابان "ناروهيتو" في حفل لتولي المنصب، ستنطلق أعمال مجلس الوزراء الجديد مباشرة، حيث يترأس سوغا أول اجتماع للمجلس في مقر إقامة رئيس الوزراء، من أجل شرح اتجاهات إدارة شؤون الدولة.ومن المتوقع أن تواصل حكومة سوغا تطبيق مبادئ حكومة آبيه السابقة نظرا لأن الشخصيات الرئيسية في الحكومة السابقة ستحافظ على مناصبها أو سيتم تعيين عدد من المقربين من رئيس الوزراء السابق في مناصب رئيسية في الحكومة الجديدة.