شركات أشباه الموصلات الكورية تتعرض لأضرار بسبب العقوبات الأمريكية على هواوي

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أصبحت أكبر شركة صينية ل​أجهزة الاتصالات، "هواوي"، غير قادرة بدءا من يوم أمس، على شراء قطع أشباه الموصلات نتيجة للعقوبات الأمريكية التي تمنع أيضا الشركات الكورية لإنتاج أشباه الموصلات وأجهزة العرض وقطع الغيار من بيع منتجاتها إلى الشركة الصينية.الجدير بالذكر أن 38 من الرقائق الإلكترونية المستخدمة في إنتاج هاتف ذكي صيني واحد يتم توريد نصفها من الخارج، خاصة من كوريا الجنوبية.وفي العام الماضي وحده باعت شركتا "سام سونغ" و"إس كي" الكوريتان بما قيمته 10 تريليونات وون من تلك الرقائق للشركة الصينية، لكن العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها أمس ستحرم الشركات الكورية من تصدير منتجاتها تلك إلى الشركة الصينية.ويقول المراقبون إن صناعة أشباه الموصلات الكورية، التي ظلت تؤدي أداء جيدا رغم أزمة وباء كورونا، ستشهد في الفترة القادمة المزيد من عدم اليقين.