بيع أكبر عدد من بطاقات اليانصيب في النصف الأول منذ هذا العام

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تم بيع بطاقات يانصيب في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام بما قيمته 2 تريليون و600 مليار وون، وهو ما يعد الأكبر من حيث حجم البيع منذ عام 2005.وصرحت لجنة اليانصيب التابعة لوزارة المالية والاستراتيجية الكورية بأن إجمالي قيمة المبيعات من البطاقات بلغت تريليونين و620 مليارا و800 مليون وون كوري خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 11.1 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي الأكبر منذ عام 2005 الذي بدأت فيه اللجنة الكشف عن نتائج أداء البطاقات.كما سجلت نسبة الزيادة حسب معيار النصف الأول للأعوام، أعلى مستوى منذ عام 2012 الذي بلغت فيه نسبة الزيادة 17.7 %.وحسب أنواع البطاقات، بلغت قيمة المبيعات من بطاقات "لوتو" لليانصيب حوالي تريليونين و308 مليارات و200 مليون وون لتكون الأكبر، بينما بلغت قيمة بطاقات اليانصيب بأسلوب الطباعة 186 مليارا و300 مليون وون، وقيمة بطاقات المعاش 85 مليارا و500 مليون وون، وقيمة البطاقات الإلكترونية 40 مليارا و800 مليون وون.وقد زادت بصفة خاصة قيمة بيع بطاقات المعاش بـ68.2 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل أعلى زيادة منذ عام 2012.