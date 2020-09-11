الرئيس مون يرسل رسالة تهنئة لرئيس الوزراء الياباني الجديد

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أرسل الرئيس "مون جيه إين" برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الياباني الجديد "يوشيهيدي سوغا" بعد تعيينه، دعاه فيها إلى بذل جهود مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال المتحدث الرئاسي "كانغ مين صوك" إن الرئيس "مون" أعرب في الرسالة التي سُلِّمت بعد ظهر أمس الأربعاء، عن أمله في أن يعمل الجانبان معا لتنمية العلاقات بين سيول وطوكيو.ووصف الرئيس اليابان بأنها دولة لا تشترك فقط في القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية، لكنها أقرب صديق لها جغرافيّا وثقافيّا. وقال إن سيول مستعدة للجلوس مع طوكيو وجها لوجه في أي وقت، وتتوقع استجابة اليابان النشطة لتلك الدعوة.وقال المتحدث إن حكومة كوريا الجنوبية ستتعاون بنشاط مع رئيس الوزراء الجديد وحكومته للتغلب بحكمة على القضايا التاريخية العالقة بينهما. كما أعرب عن أمل كوريا الجنوبية في تعزيز التعاون الثنائي العملي في كل المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة وتبادل الأفراد، على نحو يتطلع إلى المستقبل.في وقت سابق من الأربعاء، تلقى "سوغا"، الذي كان يشغل منذ فترة طويلة منصب أمين مجلس الوزراء الياباني، تعيينا رسميّا من قبل البرلمان كرئيس للوزراء رقم 99 في البلاد. وقام بتشكيل مجلس للوزراء من 21 عضوا، من بينهم 16 وزيرا من المساعدين المقربين من رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه".