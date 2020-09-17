اتحاد آسيان يدعو إلى استئناف الحوار بين الكوريتين

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دعا وزراء الخارجية الذين حضروا آخر التجمعات السنوية التي شاركت فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، والشركاء الإقليميين بما في ذلك كوريا الجنوبية، إلى استئناف المحادثات بين الكوريتين.وبحسب وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، فإن تصريحات المشاركين التي صدرت في ختام الاجتماعات الأربعة لوزراء خارجية دول آسيان الأسبوع الماضي، رحبت بشكل مشترك بالتقدم المحرز ونتائج عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وأكدت على أهمية الحوار المستدام.كما أشاروا صراحة إلى هدف نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة، وإلى الحاجة إلى الاستئناف السريع للمحادثات الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين قادة الكوريتين.ورحبت الوزارة الكورية الجنوبية بهذه التصريحات، مؤكدة أن الوثائق الأربع تضمنت تقديرا لجهود حكومة كوريا الجنوبية لدفع العلاقات بين الكوريتين.وتشمل الاجتماعات الأربعة قمة شرق آسيا، ومنتدى الآسيان الإقليمي، ولقاء كوريا الجنوبية والآسيان، واجتماع الآسيان زائد ثلاثة. وقد عُقدت تلك الاجتماعات عبر الفيديو بين الأربعاء والسبت من الأسبوع الماضي.