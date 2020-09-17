سوغا يتعهد بحل قضية المختطفين اليابانيين

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قال رئيس الوزراء الياباني الجديد "يوشيهيدي سوغا" أمس الأربعاء إن حل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية سيكون أبرز مهمة لحكومته الجديدة.وجاءت تصريحات "سوغا" في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه منصب رئيس وزراء اليابان التاسع والتسعين.وتعهد رئيس الوزراء الجديد بمواصلة الجهود لإنقاذ المختطفين في كوريا الشمالية، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى.وقال "سوغا" إن قضية الاختطاف ستظل أبرز مهمة لحكومته كما كان الحل في حكومة "شينزو آبيه"، موضحا أنه أصبح قريبا من "آبيه" بفضل هذه القضية.وفيما يتعلق بتوجه سياساته الخارجية، أعرب "سوغا" عن أمله في أن تؤسس حكومته علاقات مستقرة مع الدول المجاورة، مثل الصين وروسيا، على أساس التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، ولم يذكر كوريا الجنوبية في كلمته.