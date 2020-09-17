واشنطت تشدد على التحالف الأمني الجماعي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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أكد وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أمس الأربعاء على الحاجة إلى بناء تحالف أمني جماعي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.جاء ذلك في حديثه خلال ندوة نظمتها مؤسسة "راند" البحثية الأمريكية، حيث قال "إسبر" إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التركيز على التعاون متعدد الأطراف، بدلا من التركيز على التحالفات الفردية.وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن هناك الكثير من التحالفات الثنائية الجيدة التي تقيمها الولايات المتحدة، مثل التحالفات مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، لكن واشنطن تحتاج الآن إلى البدء في فعل المزيد لإنشاء منصة متعددة الأطراف.وقال "إسبر" إن الولايات المتحدة ستواصل دفع وتوسيع مبادرة "الرباعي"، وهي مبادرة أمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تسعى إلى توثيق العلاقات مع كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، مشيرا إلى حلف الناتو كمثال جيد للتحالف الأمني الجماعي بين الشركاء والحلفاء.وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" قد تحدق عن مجموعة "الرباعي" أيضا في الشهر الماضي، قائلا إنه لا يوجد هيكل مثل الناتو في منطقة المحيطين.