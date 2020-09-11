المستثمرون الأفراد يشترون أسهم كورية بحوالي 100 تريليون وون

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اتضح أن حجم أموال المستثمرين الفرديين التي تم ضخها في سوق الأسهم الكورية هذا العام قد بلغ حوالي 100 تريليون وون.وقالت البورصة الكورية اليوم إن المستثمرين الأفراد اشتروا بـ43 تريليونا و556 مليارا و400 مليون وون من سوق الأوراق المالية، وبـ12 تريليونا و376 مليارا و400 مليون وون من سوق كوسداك للأسهم، منذ بداية هذا العام وحتى يوم أمس، أي أنهم اشتروا بمبلغ إجمالي يصل إلى 55 تريليونا و932 مليارا و700 مليون وون إجماليا من السوقيْن.كما زاد حجم ودائع المستثمرين، التي تعتبر أموالا جاهزة لشراء الأسهم، زيادة كبيرة في نفس الفترة أيضا.وصرح الاتحاد الكوري للاستثمارات المالية بأن حجم الودائع بلغ 56 تريليونا و692 مليارا و100 مليون وون حتى أول من أمس، بزيادة مقدارها 29 تريليونا و298 مليارا و800 مليون وون بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، الذي بلغ فيه حجم الودائع 27 تريليونا و393 مليارا و300 مليون وون، وهو ما يعني أن حجم الأموال التي تم إيداعها في شركات الأسهم أو لم تخرج بعد بيع الأسهم، قد زاد بحوالي 30 تريليون وون بالمقارنة مع نهاية العام الماضي.ومن ناحية أخرى، اتضح أن حجم الاستثمارات في الأسهم في الخارج قد زاد زيادة كبيرة أيضا خلال هذا العام. وطبقا لموقع معلومات الأسهم التابع للمؤسسة الكورية لإيداع الأوراق المالية، بلغت قيمة الأسهم التي تم شراؤها من الخارج 13 مليارا و570 مليون دولار حتى يوم الرابع عشر من هذا الشهر، مما يدل على زيادة اهتمام المستثمرين الأفراد بالاستثمار في شراء الأسهم من الأسواق الأجنبية.ومن بين تلك المشتريات، أكثر من تريليون وون من أسهم شركة "تسلا" خلال الشهر الماضي.