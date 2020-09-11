الرئيس مون يلقي كلمة عبر الفيديو في اجتماعات الأمم المتحدة

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من المقرر أن يلقي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" كلمة رئيسية عبر الفيديو في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح يوم الأربعاء القادم، الثالث والعشرين من سبتمبر.وصرح المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كانغ مين صوك" بأن الرئيس مون سيشارك عبر الفيديو في المباحثات رفيعة المستوى التي ستقام احتفالا بالذكرى الخامسة والسبعين على إنشاء منظمة الأمم المتحدة يوم 21 من هذا الشهر، واجتماعات الجمعية العامة يوم 22.وسوف يبدأ الرئيس مون في إلقاء كلمته في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 22 بتوقيت الولايات المتحدة، أي حوالي الساعة الثانية من صباح يوم 23 بتوقيت كوريا.وأشار "كانغ" إلى أن الرئيس سيؤكد في كلمته على أهمية التضامن والتعاون بين المجتمع الدولي من أجل التغلب على أزمة كورونا، والتعامل مع قضية تغير المناخ، كما سيدعو المجتمع الدولي إلى تأييد ودعم جهود الحكومة الكورية الجنوبية لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.وفي المباحثات رفيعة المستوى التي ستعقد يوم 21 من هذا الشهر، سيلقي الرئيس مون كلمة باعتباره رئيسا لمجموعة "ميكتا" المكونة من خمس دول متوسطة الحجم وهي كوريا الجنوبية والمكسيك وإندونسيا وتركيا وأستراليا.وأوضح المتحدث أن الرئيس سيعرب في كلمته عن تقديره لمساهمة الأمم المتحدة في تعزيز السلام والتنمية في المجتمع الدولي، كما سيعرب عن إرادة الدول الخمس لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بقيادة الأمم المتحدة، من أجل التعامل مع المهام الإنسانية المشتركة، بما في ذلك جائحة كورونا.ومن المتوقع أن يشارك قادة 173 دولة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقام هذا العام عبر الفيديو.