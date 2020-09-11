جدل حول تطعيم جميع الكوريين بلقاحات الإنفلونزا

Photo : YONHAP News

استمر الجدل في الدائرة السياسية الكورية حول تطعيم جميع المواطنين الكوريين باللقاحات المضادة للإنفلونزا بالمجان، بينما أعربت دائرة إنتاج اللقاحات عن استحالة الإنتاج في الواقع.وطبقا لما قالته مصادر في صناعة اللقاحات اليوم، تم الانتهاء من إنتاج اللقاحات التي سيتم توزيعها داخل البلاد خلال هذا العام، حيث دخلت اللقاحات في مرحلة التوريد والتوزيع إلى المستشفيات والعيادات.وعادة تبدأ عملية إنتاج لقاحات الإنفلونزا لعام معين منذ شهر مارس، بعد أن تعلن منظمة الصحة العالمية عن فيروسات الإنفلونزا المتوقعة. وبعد ذلك يتم الانتهاء من إنتاج اللقاحات في شهر أغسطس من نفس العام.وبعد الحصول على ترخيص من وزارة الغذاء والدواء للتأكد من جودتها، يتم توزيع اللقاحات في الأسواق، بحيث تنتهي جميع مراحل الإنتاج قبل شهر سبتمبر الذي تبدأ فيه عملية التطعيم المدعومة من الحكومة.ولهذا يرى عدد من المسؤولين في صناعة اللقاحات المحلية أن مناقشة تطعيم أو عدم تطعيم جميع المواطنين باللقاحات المجانية أمر بعيد عن الواقع.كما ترى السلطات الوقائية المحلية استحالة الإنتاج أيضا لأنه سيكون بالإمكان تقديم اللقاحات الإضافية في شهر يناير من العام القادم حتى ولو بدأت عملية الإنتاج الإضافي فورا.الجدير بالذكر أن وزارة الغذاء والدواء الكورية أوضحت أن كمية اللقاحات ضد الإنفلونزا التي تم إنتاجها هذا العام تغطي حوالي 30 مليون شخص، بزيادة نسبتها حوالي 20% بالمقارنة مع العام الماضي.أما عدد الخاضعين للتطعيم المجاني فقد بلغ حوالي 19 مليون شخص، بمن فيهم الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والحوامل والمسنون الذي تزيد أعمارهم عن 62 عاما.وتنصح الدائرة الطبية المحلية هولاء بالخضوع للتطعيم استعدادا لاحتمال وقوع جائحة توأم مكونة من فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا.