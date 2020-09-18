كوريا تتعهد ببذل الجهود لتحسين العلاقات مع اليابان

Photo : YONHAP News

تعهد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية ببذل جهود لتطوير العلاقات المتوترة مع اليابان.وفي اجتماع للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي برئاسة مدير مكتب الأمن القومي "صو هون" أمس الخميس، اتفق الأعضاء على الحاجة إلى مواصلة العمل لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.ويأتي قرار المجلس بعد يوم من إرسال الرئيس "مون جيه إين" رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني الجديد "يوشيهيدي سوغا" لتهنئته على تعيينه في منصبه، واقترح فيها بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين سيول وطوكيو.ومن المتوقع أن تواصل حكومة "سوغا" العديد من السياسات المتشددة تجاه سيول، حيث إنها مكونة من 21 وزيرا، من بينهم 16 وزيرا من مساعدي سلفه "شينزو آبيه".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، كرر وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي"، الذي احتفظ بمنصبه، اتهام بلاده ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لعام 2018، والتي تلزم الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوري في زمن الحرب، ووصفها بأنها انتهاك للقوانين الدولية.