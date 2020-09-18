رابطة آسيان تشكر كوريا على مساهمتها في صندوق كورونا

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تتنافس كوريا الجنوبية والصين واليابان في الاستجابة لنداء دول جنوب شرق آسيا، لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا.وقالت البعثة الكورية الجنوبية لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، أمس الخميس، إن الكتلة الإقليمية طلبت من شركائها في الحوار الانضمام إلى جهودها لإنشاء صندوق "آسيان كوفيد-19"، خلال قمة منتدى الآسيان زائد ثلاثة الخاصة التي عُقِدت في أبريل.ووفقا للبعثة، تلقت 10 دول ومناطق ذلك الطلب، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والاتحاد الأوربي، وقد استجابت كوريا الجنوبية أولا لهذا المطلب في شهر يوليو الماضي، حيث عرضت تقديم مليون دولار.وخلال اجتماع وزراء خارجية "آسيان زائد ثلاثة" الأسبوع الماضي، حذت الصين واليابان حذو سيول، وأعربتا عن نيتهما لتقديم نفس المبلغ من المال، لكل منهما.وقالت البعثة إن رابطة آسيان شكرت كوريا الجنوبية على إظهار قيادتها في هذا الشأن، خلال اجتماع سفراء آسيان زائد ثلاثة الذي عقد أمس الخميس.وقد وافق سفراء الدول المعنية، بما في ذلك دول شمال شرق آسيا الثلاث، على مواصلة المناقشات حول كيفية الاستفادة من الصندوق.