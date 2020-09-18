رئيسة جهود الحجر الصحي تعترف بتحديات احتواء فيروس كورونا

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مع تجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم مستوى 30 مليون حالة، أقرت السلطات الصحية الكورية بوجود تحديات في مكافحة الوباء.وقالت مديرة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" في إحاطة إعلامية منتظمة أمس الخميس إنه من الصعب السيطرة على الفيروس، متوقعة أن تطول فترة تفشي المرض، حيث إنه لا يظهر أي علامات على التوقف.وقالت "جونغ" إنه على الرغم من جهود الحكومات في جميع أنحاء العالم لاحتواء وباء كورونا من خلال عمليات الإغلاق، إلا أنه ما زال هناك معدلات عالية من الإصابات.ووفقا لموقع "وورلدميتر" على الإنترنت الذي ينشر إحصاءات آنية حول الوباء، تجاوز العدد العالمي للإصابات مستوى ثلاثين مليونا صباح يوم الاثنين الماضي بتوقيت كوريا الجنوبية، بعد 18 يوما فقط من تجاوزه لمستوى 25 مليون إصابة.وحذرت "جونغ" من أن عطلة عيد الحصاد الكوري التقليدي "تشوسوك" القادمة هي أكبر عامل خطر يمكن أن يعطل إجراءات الحجر الصحي، وحثت المواطنين الكوريين على الامتناع عن السفر خلال فترة الإجازة التي ستبدأ في نهاية الشهر وتستمر خمسة أيام.