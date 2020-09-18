مجلس النواب الأمريكي يمرر قرارا يدين الممارسات المعادية للآسيويين

Photo : KBS News

مرر مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس قرارا يدين الممارسات العنصرية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي، بسبب جائحة فيروس كورونا.ووفقا لوكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلامية أخرى، وافق مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي، على القرار بأغلبية 243 صوتا مقابل 164 صوتا.ويدعو القرار غير الملزم "جميع المسؤولين الحكوميين إلى الإدانة والتنديد بأي وجميع المشاعر المعادية للآسيويين، والتمييز والتعصب الديني بسبب فيروس كورونا".كما يدعو المسؤولين الفيدراليين إلى التحقيق على وجه السرعة وتوثيق جميع جرائم الكراهية والحوادث والتهديدات ضد الأمريكيين من أصل آسيوي، ومحاكمة الجناة.وقد تم تقديم القرار في مارس الماضي وسط زيادة جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين، بعد فترة وجيزة من معرفة أن فيروس كورونا المستجد نشأ في مدينة ووهان الصينية.