سيول تعرض استئناف الرحلات الجوية بين إنتشون موسكو أواخر سبتمبر

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اقترحت كوريا الجنوبية على روسيا أن يستأنف الجانبان الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو وسيول اعتبارا من أواخر سبتمبر.جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة أنباء "تاس" الحكومية الروسية، أمس الخميس، نقلا عن مسؤول في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية.ووفقا للتقرير، قال المسؤول إن روسيا أرسلت رسالة في يوليو الماضي إلى كوريا الجنوبية تتضمن عرضا باستئناف الرحلات الجوية بين إنتشون وموسكو.وأضاف أن سيول أرسلت مؤخرا عرضا مقابلا إلى وزارة النقل الروسية لاستئناف الرحلات اعتبارا من أواخر سبتمبر، مشيرا إلى أن الوزارة الروسية تدرس العرض حاليّا.كما أكد على أن كوريا الجنوبية لم توقف هذا المسار الجوي، لكن الناقلات الجوية لا تعمل بسبب نقص الطلب، لأن الحكومة الروسية لا تسمح حاليّا لمواطني كوريا الجنوبية بالسفر إلى روسيا.