كوريا الجنوبية ترصد 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا طفيفا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ليبقى عند مستوى أقل من 150 حالة، لكن العدوى المحلية لا تزال تسجل أكثر من 100 حالة لليوم الثالث على التوالي.وأعلنت الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 126 حالة، منها 109 حالات محلية المصدر، و17 حالة لدى الوافدين من الخارج، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 22 ألفا و783 حالة .ومن بين حالات الإصابة الـ109 الجديدة محلية المصدر، 46 حالة في سيول، و32 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و7 حالات في مقاطعة شمال تشولا، و5 حالات في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و4 حالات في مدينة إنتشون، و3 حالات في كل من مقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشنغ ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وحالتان في كل من مدينتي ديغو وديجون، وحالة واحدة في كل من مدينة بوسان ومقاطعة جيجو.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 377 حالة وفاة حتى الآن.