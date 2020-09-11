إدراج كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول المحتاجة إلى مساعدات غذائية خارجية

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قال راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة إن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد قام مجددا بإدراج كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول المحتاجة إلى مساعدات غذائية خارجية.جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي حول الوضع الغذائي في الدول الفقيرة في الربع الثالث من هذا العام، حيث قام البرنامج بإدراج كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول المحتاجة لمساعدات غذائية خارجية والتي تضم 45 دولة.الجدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي قد أبقى على كوريا الشمالية في تلك القائمة منذ عام 2007 دون استثناء.وأشار التقرير إلى أن الوضع الغذائي في كوريا الشمالية قد تأثر سلبا من جائحة كورونا والفيضانات والأعاصير الأخيرة، وأن المعوقات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا قد تسببت في نقص غذائي لدى المواطنين الكوريين الشماليين، وأن الفيضانات والأعاصير التي ضربت كوريا الشمالية خلال شهريْ أغسطس وسبتمبر قد أدت إلى تكبدها خسائر كبيرة في الثروة الغذائية والحيوانية.وأضاف التقرير أن معظم سكان كوريا الشمالية لم يتمكنوا من تناول كمية كافية من الطعام، وأنه ليس لديهم أنواع مختلفة من الطعام.