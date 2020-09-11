تراجع حجم مبيعات السيارات المحلية لأول مرة منذ 6 أشهر

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شهد حجم مبيعات السيارات في السوق المحلية الكورية تراجعا لأول مرة منذ 6 أشهر، فيما انخفض حجم صادرات السيارات للخارج.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم صادرات السيارات الكورية 136 ألفا و538 سيارة في شهر أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 15.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان حجم صادرات السيارات قد شهد انخفاضا بنسبة 44.6% في أبريل، و57.5% في مايو، و40.1% في يونيو، و11.7% في يوليو الماضي.وأرجع التقرير السبب في تراجع حجم صادرات السيارات الكورية إلى إعادة تفشي فيروس كورونا، وتوقف شركة "هيون ديه- كيا" للسيارات عن تشغيل جزء من مصانعها لبناء خطوط خاصة بإنتاج موديلات جديدة من السيارات.وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج السيارات بلغ 233 ألفا و357 سيارة في شهر أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأوضح أن حجم مبيعات السيارات في السوق المحلية بلغ 135 ألفا و349 سيارة في أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أول تراجع منذ 6 أشهر.