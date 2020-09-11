وزير المالية الكوري يؤكد على ضرورة التعاون بين سيول وبكين وطوكيو لمواجهة كورونا

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أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" على ضرورة التعاون بين كوريا الجنوبية والصين واليابان لمواجهة أزمة فيروس كورونا.جاء ذلك في الاجتماع العشرين لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الثلاث الذي عقد اليوم الجمعة عبر الفيديو، حيث قال إنه من الصعب التغلب على العقبات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا بجهود منفصلة تبذلها كل دولة.وفي البيان المشترك الذي أصدره وزراء مالية الدول الثلاث في ختام الاجتماع، أكدوا أن جائحة كورونا قد أثرت تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الإقليمي، حيث تسببت في تثبيط الأنشطة الاقتصادية، وتقويض سلسلة القيمة العالمية.واتفقوا على الاستمرار في بذل الجهود السياسية بأخذ عدم اليقين المحتمل في الاعتبار، مؤكدين على أهمية الحفاظ على النظام التجاري والاستثماري المنفتح بين الأطراف المتعددة.كما أعربوا عن أملهم في أن يتم تعزيز أعمال مبادرة تشيانغ ماي متعددة الأطراف ليتم من خلالها تقديم مساعدات للدول الإقليمية في حالات طوارئ.وقد تم تأسيس مبادرة تشيانغ ماي في شهر مارس من عام 2010 بين الدول الأعضاء العشر في رابطة آسيان وكوريا الجنوبية والصين واليابان، لمبادلة العملات فيما بينها.