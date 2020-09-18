مدينة سيول ترفع دعوى تعويض ضد قس كنيسة سارانغ جيه إيل

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تخطط حكومة مدينة سيول لطلب أكثر من 4 مليارات وون، أي حوالي 3,5 مليون دولار، كدعاوى تعويض ضد كنيسة "سارانغ جيه إيل" وراعيها "جون كوانغ هون"، لتسببها في موجة جديدة من وباء كورونا.وقالت حكومة مدينة سيول اليوم الجمعة إنها ستقدم التماسا إلى محكمة منطقة سيول المركزية في وقت لاحق من اليوم، للحصول على 4,62 مليار وون كتعويضات.واتهمت المدينة الكنيسة وراعيها برفض التعاون مع الدراسات الوبائية التي قامت بها السلطات، بل وإعاقة تلك الدراسات أيضا، وتقديم وثائق مزورة، في انتهاك لقوانين الوقاية من الأمراض المعدية.وادعت الحكومة أنها تعرضت لأضرار بلغ مجموعها نحو 13.1 مليار وون، بسبب بؤرة العدوى في الكنيسة التي انتشرت إلى 641 شخصا حتى في سيول حتى أمس الخميس.وقد قدمت المدينة في وقت سابق شكوى جنائية للشرطة ضد "جون"، بتهمة انتهاك قانون الوقاية من الأمراض المعدية.