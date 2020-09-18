رئيس الوزراء ينفي مزاعم التلاعب في اختبارات كورونا

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قال رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" اليوم الجمعة إنه لا صحة لمزاعم تلاعب الحكومة في نتائج اختبارت كورونا لخلق حالة من الخوف لدى المواطنين.وقد شكك بعض النشطاء المحافظين في أرقام الإصابات التي تكشف عنها الحكومة، وادعوا أنها تبالغ في أعداد الإصابات اليومية لمنع الناس من المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة في إجازات أكتوبر.واتهم النائب "يون هي سوك" من حزب "سلطة الشعب" المعارض الرئيسي، الحكومة بأنها تدعي أنها تكشف فقط عن أعداد الإصابات المؤكدة وليس عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها، قائلا إن كثرة عدد الاختبارات تؤدي بصورة طبيعية إلى زيادة عدد الحالات المؤكدة.وقال رئيس الوزراء إنه من المستحيل أن تحاول الحكومة التلاعب في الاختبارات أو النتائج، حيث لا تشارك الحكومات المحلية والإقليمية فقط، بل أيضا أكثر من 360 منشأة طبية خاصة.يذكر ان عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا قد ظلت فوق مستوى 100 حالة منذ أكثر من شهر، بسبب المظاهرات المناهضة للحكومة وإحدى الكنائس البروتسانتية.