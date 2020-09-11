توقعات بزيادة الفيضانات في مناطق نهر يونغ سان بـ50% حتى عام 2050

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توقعت الحكومة الكورية أن تشهد بعض المناطق المحلية زيادة في الفيضانات بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2050، إذا ظلت مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كوريا كما هي عليه في الوقت الراهن.وأصدرت وزارة البيئة الكورية تقريرا أمس الأحد كشفت فيه عن نتائج دراستها حول كيفية تغير المناخ، حيث توقعت زيادة هطول الأمطار وزيادة الفيضانات في كوريا الجنوبية.وقالت الوزارة إنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن تزداد الفيضانات في البلاد بنسبة 11,8% مقارنة بالعام الجاري.وبحسب المناطق، من المتوقع أن تنخفض الفيضانات في مناطق نهر الهان بنسبة 9,5%، في حين ستزيد الفيضانات في مناطق نهر يونغ سان في مقاطعة جولا بنسبة 50,4%، وفي نهر "صوم جين" بنسبة تبلغ حوالي 27%، بينما وصلت النسبة الخاصة بنهر "ناك دونغ" إلى 27%، ونهر "غُم" إلى 20,7%.وقالت الوزارة أيضا إن السدود وضفاف الأنهار يمكن أن تغمرها الفيضانات كل أربع سنوات تقريبا بحلول عام 2050 بسبب زيادة هطول الأمطار والفيضانات.