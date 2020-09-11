كوريا الجنوبية تمدد التباعد الاجتماعي من المستوى 2 لأسبوع آخر

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قررت السلطات الكورية الجنوبية تمديد إرشادات المستوى الثاني للتباعد الاجتماعي لمدة أسبوع آخر.وأعلن مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة عن هذا القرار خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الأحد، بعد اجتماع عُقد في هذا الشأن. وبموجب القرار، ستحافظ البلاد على مخطط التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني لجميع مناطق البلاد حتى يوم الأحد القادم، الذي كان من المقرر أصلا أن تنتهي فيه تلك الإجراءات.وقالت السلطات الصحية إن القرار اتُخذ في ضوء الزيادة المتوقعة في الإصابات الجديدة على الرغم من تباطؤ عدد الحالات اليومية الجديدة في المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى إلى نطاق 20 إلى 40 حالة يوميا خلال الأسبوع الماضي. وأشارت السلطات الصحية أيضا إلى حالات العدوى الجماعية المتفرقة في العديد من مناطق المقاطعات، والنسبة العالية للحالات التي يتعذر تعقبها.وبموجب مقياس التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني، يتم حظر التجمعات الداخلية لأكثر من 50 شخصا والفعاليات الخارجية لأكثر من 100 شخص، كما يتم حظر تشغيل 11 نوعا من المرافق ذات المخاطر العالية، مثل النوادي الليلية والبارات وغرف الغناء ومطاعم البوفيه وصالات الألعاب الرياضية، التي ستظل مغلقة أيضا.