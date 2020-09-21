سون هونغ مين يسجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هونغ مين" من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أربعة أهداف وأول هاتريك له في الدوري في مباراة فريقه ضد فريق ساوث هامبتون، وهي المباراة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.وفي المباراة التي أقيمت على ملعب سانت ماريز في ساوث هامبتون يوم أمس الأحد، قاد سون مسيرة هوتسبير للفوز بخمسة أهداف مقابل 2.وبعدما كان توتنهام مهزوما بهدف قرب نهاية الشوط الأول، سجل سون هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدل الضائع. وكان هذا هو الهدف الأول لسون هذا الموسم بعد عدم تسجيله أي أهداف في أول مباراتين له في وقت سابق من هذا الشهر.وفي الشوط الثاني، تمكن سون من تسجيل ثلاثة أهداف أخرى، ليصبح ذلك أول هاتريك له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى أنها أول مرة يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة في الدوري.