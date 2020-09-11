روسيا ترفع الحظر عن دخول الكوريين الجنوبيين

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رفعت روسيا الحظر المفروض على دخول الأجانب، بمن فيهم الكوريون الجنوبيون، بعد حوالي ستة أشهر من فرضها الحظر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.ونشرت الحكومة الروسية مرسوما على موقعها على الإنترنت يوم أمس الأحد، أعلنت فيه رفع الحظر عن دخول القادمين من كوريا الجنوبية وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان. وقالت موسكو إن مواطني هذه الدول يمكنهم دخول روسيا عبر نقاط التفتيش في المطارات ويمكن للروس أيضا زيارة تلك الدول بحرية.وجاء هذا الإعلان بعد يومين من إعلان موسكو أنها ستسمح باستئناف الرحلات الجوية من وإلى كوريا الجنوبية ابتداء من يوم الأحد القادم. وقالت إن الحركة الجوية مع بيلاروسيا وقازاخستان وقرغيزستان سوف تستأنف اعتبارا من يوم الاثنين.وكانت روسيا قد حظرت دخول الأجانب والرحلات الجوية الدولية منذ منتصف مارس الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا، ثم خففت الحظر تدريجيا منذ أغسطس.