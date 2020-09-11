كوريا تعدل نظام التباعد الاجتماعي المكون من 3 مستويات

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتعديل نظام التباعد الاجتماعي الحالي المكون من ثلاثة مستويات، بحيث يوضح البيانات الرئيسية بشأن وباء كورونا، وليس العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس.وكشف وزير الصحة "بارك ننغ هو" عن هذه الخطة يوم أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع عُقد بشأن فيروس كورونا.وقال الوزير إن الحكومة ركزت بشكل أساسي على الإصابات اليومية الجديدة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، لكنها ستراجع النظام ثلاثي المستويات ليعكس البيانات الأخرى أيضا، بما في ذلك عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة، ومدى توافر أسرة في المستشفيات، ومعدل الوفيات.وأوضح الوزير "بارك" أن تطبيق دليل التباعد الاجتماعي المكون من ثلاثة مستويات لفيروس كورونا-19 قد بدأ في أواخر يونيو، ومنذ ذلك الحين تراكمت خبرات وبيانات واسعة النطاق مع تطبيق اللوائح وخطط العمل لكل مستوى. وأضاف أنه بناء على هذه التجربة، تستعد الحكومة لمراجعة النظام وتحسينه، وربما زيادة المستويات الثلاثة إلى خمسة، بدلا من استخدام المستوى 2,5، أو المستوى 1,5.