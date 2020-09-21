الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الاقتصادية

3,6% زيادة في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من سبتمبر

Write: 2020-09-21 09:50:22

3,6% زيادة في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من سبتمبر

Photo : YONHAP News

ارتفع حجم صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3,6% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر سبتمبر الجاري، وسط التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19.
ووفقا لبيانات مؤقتة صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الشحنات الصادرة من البلاد 25,1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، زادت أيام العمل بمقدار يومين في هذا العام. وبالنظر إلى هذه الزيادة، انخفض متوسط الصادرات اليومية خلال فترة العشرين يوما بنسبة 9,8%.
وأوضحت البيانات أن شحنات أشباه الموصلات زادت بأكثر من 25%، بينما انخفض حجم الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 45,6%، ومن السفن بنسبة 26,5%.
وارتفع حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة16,1%، وإلى الصين بنسبة 8,7%، بينما تراجعت الشحنات الكورية الصادرة إلى اليابان بنسبة 18,5%، وإلى الشرق الأوسط بنسبة 12,2%.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;