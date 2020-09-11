حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا تقل عن 100 لليوم الثاني

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أعلنت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 70 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلا بذلك أقل من 100 حالة لليوم الثاني على التوالي.ومن بين حالات الإصابة الـ70 الجديدة، 55 حالة محلية المصدر، منها 21 حالة في سيول، و18 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و8 حالات في مدينة بوسان، وحالتان في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ، وحالة واحدة في كل من مدينة إنتشون ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.أما الـ15 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 385 حالة وفاة حتى الآن.وأكدت الهيئة أن إجازة عيد الحصاد "تشوسوك" ستكون منعطفا حاسما في تحديد ما إذا كان سيعود تفشى فيروس كورونا في موسم الخريف، داعية إلى الالتزام بمبادئ الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي خلال فترة الإجازة.